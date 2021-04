Napoli, seduta conclusa: il report dell’allenamento svolto

Il Napoli ha concluso la seduta di allenamento prevista per oggi al Centro Tecnico di Castel Volturno. Come al solito, è arrivato il report.

A seguire potete leggerlo:

“Dopo la gara contro la Juventus, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro la Sampdoria a Marassi in programma domenica alle ore 15 per la 30esima giornata di Serie A. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo a Torino hanno svolto lavoro di scarico in palestra.

Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati sul campo 1 prima in una fase di torello e di seguito lavoro aerobico. Successivamente seduta di possesso palla a tema, lavoro di velocità e partitina a campo ridotto.”

