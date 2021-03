Napoli, seduta conclusa: Lozano ha svolto la prima parte con il gruppo

Il Napoli ha concluso la seduta di allenamento prevista per oggi a Castel Volturno ed è arrivato il consueto report ufficiale del lavoro svolto.

Lozano, ancora una volta, ha svolto parte del lavoro in gruppo. Questo il report:

“Seduta mattutina per il Napoli Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica a San Siro per la 27esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con una fase di passing drill.

Successivamente esercitazione tecnica e gioco di posizionamento in campo. Chiusura con lavoro tattico e partitina a campo ridotto.

Lozano ha svolto terapie, lavoro personalizzato in campo e una prima parte in gruppo. Per Petagna terapie e lavoro personalizzato in palestra.”

