Napoli, seduta conclusa: Lozano in gruppo, per Manolas personalizzato

Il Napoli ha concluso la seduta di allenamento prevista per oggi ed è arrivato il consueto report giornaliero del lavoro svolto dalla squadra.

Ancora una volta Lozano ha svolto tutta la seduta in gruppo mentre Petagna ha proseguito con le terapie. Manolas ha svolto lavoro personalizzato mentre Rrahmani è costretto a fermarsi, come già riportato poco fa.

A seguire il report ufficiale:

“Seduta mattutina per il Napoli Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domani a San Siro per la 27esima giornata di Serie A (ore 20.45).

La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente esercitazione tecnico tattico e partitina. Lozano ha svolto l’intera seduta in gruppo. Petagna terapie e lavoro personalizzato in palestra e in piscina.

Manolas ha svolto lavoro personalizzato in campo.”

Comments

comments