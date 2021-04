Napoli, seduta conclusa: Ospina in parte con il gruppo, per Demme differenziato

Il Napoli ha concluso la seduta di allenamento a Castel Volturno alla vigilia della sfida di domani contro il Crotone.

A seguire il report ufficiale:

“Seduta pomeridiana per il Napoli al Training Center.

Gli azzurri preparano Napoli-Crotone, 29esima giornata di Serie A, in programma domani allo Stadio Maradona alle ore 15. La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con una fase di torello.

Successivamente esercizi finalizzati alla velocità e seduta tattica. Chiusura con partitina a campo ridotto.

Demme ha svolto differenziato in campo e di seguito in piscina. Ospina ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato.”

