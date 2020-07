Napoli, seduta conclusa: palestra per Llorente, personalizzato per Younes

Il Napoli ha concluso la seduta di allenamento prevista per oggi a Castel Volturno, dopo la sfida di ieri contro il Bologna al Dall’Ara.

Di seguito il report dell’allenamento:

“Dopo la gara di Bologna, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Udinese di domenica al San Paolo per la 34esima giornata di Serie A (ore 19.30).

Coloro che sono andati in campo dall’inizio al Dall’Ara hanno svolto lavoro in palestra. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati, sui campi 2 e 3, in una prima fase di riscaldamento tecnico seguita da seduta aerobica. Successivamente esercitazioni tecnico tattiche e partitna a campo ridotto.

Palestra per Llorente. Lavoro personalizzato sul campo per Younes.“

Comments

comments