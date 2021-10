Napoli, seduta conclusa: personalizzato per Zielinski

Gli azzurri hanno concluso la seduta di allenamento presso il SSC Napoli Konami Training Center ed è arrivato il report del lavoro svolto.

La squadra si prepara per la sfida contro il Legia Varsavia. A seguire il report:

“Seduta mattutina per il all’SSC Napoli Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro il Legia Varsavia in programma domani allo Stadio Maradona per la terza giornata di Europa League (ore 21). La squadra in avvio ha svolto torello e attivazione. Successivamente lavoro tattico e partita a campo ridotto. Chiusura con esercitazioni su palle inattive.

Malcuit ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Ounas personalizzato in campo.

Zielinski ha fatto allenamento personalizzato in palestra.”

Comments

comments