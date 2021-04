Napoli, seduta conclusa: terapie e palestra per Ospina. Palestra per Lobotka

Il Napoli ha concluso la seduta di allenamento prevista per oggi al Centro Tecnico di Castel Volturno e, come al solito, è arrivato il report.

Da segnalare che Lobotka ha svolto lavoro in palestra per un leggero stato influenzale. Ospina prosegue con le terapie ed il lavoro in palestra. A seguire il report ufficiale:

“Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Cagliari in programma domenica alle ore 15 allo Stadio Maradona per la 34esima giornata di Serie A.

La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con una fase di torello e riscaldamento su circuito atletico. Di seguito esercitazione di passing drill e seduta tattica a reparti. Successivamente partitina a campo ridotto.

Terapie e lavoro in palestra per Ospina. Lobotka ha svolto lavoro in palestra per un leggero stato influenzale.”

Comments

comments