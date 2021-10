Napoli, seduta conclusa: Zielinski torna in gruppo

Oltre all’esito degli esami di Manolas, la SSC Napoli ha riportato il lavoro svolto dalla squadra nella seduta di questa mattina.

Nota lieta che arriva dal report è il ritorno di Zielinski in gruppo. Di seguito il report ufficiale:

“Dopo il successo sul Legia Varsavia, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma domenica per la nona giornata di Serie A all’Olimpico (ore 18). La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo dall’inizio in Europa League hanno svolto lavoro di scarico in palestra.

Gli altri uomini della rosa hanno iniziato la sessione con attivazione tattica. Successivamente lavoro finalizzato alla velocità e partitina a campo ridotto. Zielinski ha svolto l’intera seduta in gruppo. Ounas ha fatto personalizzato in campo.“

