Radio Kiss Kiss Napoli riferisce dell’orario insolito scelto dal mister Gattuso per l’allenamento di oggi della squadra a Castel Volturno.

La convocazione, infatti, era prevista per mezzogiorno mentre l’inizio della seduta per mezzogiorno e mezza. Una decisione presa in vista del lunch match di domenica contro la Fiorentina.

Gattuso, infatti, vuole svolgere la preparazione al meglio e per questo ha spostato l’orario di inizio della seduta.

