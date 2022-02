Napoli, seduta in programma oggi conclusa: il report ufficiale

Gli azzurri hanno concluso la seduta di allenamento prevista per oggi al SSC Napoli Konami Training Center, in vista della sfida al Venezia.

A seguire il report:

“Dopo la sosta del campionato, il Napoli ha ripreso oggi nel pomeriggio gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro il Venezia in programma domenica 6 febbraio alle ore 15 per la 24esima giornata di Serie A. Lavoro sul campo 2 e 3 per la squadra. Dopo una prima fase di attivazione, partita a campo ridotto e lavoro di potenza aerobica il gruppo ha svolto lavoro tattico. La squadra tornerà ad allenarsi domani mattina.”

