Napoli, sei gli azzurri impegnati con le rispettive nazionali

Altra tornata di partite delle nazionali quella di oggi, con ben sei calciatori del Napoli che sono impegnati con le rispettive selezioni.

A scendere in campo, oggi, c’è anche l’Italia di Mancini ed è facile ipotizzare che Insigne e Di Lorenzo saranno in campo. Oltre a loro due i nazionali europei che potrebbero essere in campo questa sera sono: Elmas, Rrahmani e Zielinski.

Chiude il cerchio dei possibili “napoletani” in campo con le proprie nazionali il sudamericano Ospina. Andiamo a vedere più nello specifico le partite in cui saranno impegnati:

Insigne e Di Lorenzo saranno impegnati contro la Bulgaria;

Elmas, con la sua Macedonia, sfiderà l’Armenia;

Il Kosovo e Rrahmani se la dovranno vedere con la Georgia;

Zielinski e la sua Polonia dovranno giocare contro l’Albania;

alle 22 la Colombia e Ospina saranno ospiti della Bolivia.

