Napoli-Sensi? L’agente chiarisce: “Impossibile che lasci l’Inter”

L’agente Giuseppe Riso, dove tra i suoi assistiti c’è anche Andrea Petagna, charisce alcune voci in merito a Stefano Sensi ed il Napoli.

In particolare, l’agente ha sottolineato che è impossibile che Sensi lasci l’Inter. Di seguito le sue parole:

“No, la voce sul Napoli non mi è arrivata. Anche perché non credo che Conte voglia lasciarlo andare via, impazzisce per lui, non credo che sia una possibilità che vada via dall’Inter. Un grande allenatore in Inghilterra mi ha detto ‘Portami Sensi, anche senza gambe’.

E se lo dice un allenatore di un campionato così fisico… Vuol dire che Sensi ha il calcio nella testa, prima di averlo nelle gambe.“

