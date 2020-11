Napoli, sfida al Milan per Thauvin: il francese sembra intenzionato a non rinnovare

Il Napoli avrebbe messo gli occhi su Florian Thauvin, esterno offensivo del Marsiglia e della Nazionale francese, con cui si è laureato campione del mondo nel 2018.

Secondo il quotidiano transalpino L’Equipe, il calciatore non avrebbe alcuna intenzione di rinnovare il proprio contratto con l’Olympique, in scadenza a giugno 2021, e potrebbe lasciare il club a parametro zero. Tuttavia, sulle tracce del ragazzo ci sono anche Leicester e Milan, entrambe alla ricerca di un esterno d’attacco: proprio i rossoneri vorrebbero cercare di trovare un accordo con il Marsiglia e chiudere l’operazione già a gennaio, per anticipare la concorrenza.

