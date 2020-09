Napoli, sfuma definitivamente Riccardi: è fatta per il prestito al Pescara

Il Napoli sembra destinato a dover abbandonare la pista Alessio Riccardi, giovanissimo centrocampista di proprietà della Roma.

Il classe 2001 rientrava, insieme a Cengiz Under, tra le contropartite richieste dal club azzurro nella trattativa per il trasferimento di Arkadiusz Milik nella capitale, ma il suo passaggio in Campania è ormai definitivamente sfumato. Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, la Roma avrebbe trovato l’accordo con il Pescara per la cessione, in prestito del suo giovane talento: un modo per permettere al ragazzo di giocare con continuità e fare esperienza. In corso lo scambio di documenti tra i club.

