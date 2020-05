Napoli, si cerca di strappare uno sconto su Jovic dopo l’infortunio

L’incertezza riguardo il contratto di Dries Mertens e il futuro di Arek Milik spinge il Napoli alla ricerca di un attaccante, e uno dei candidati è Luka Jovic.

Il serbo, dopo un’annata non di certo esaltante, potrebbe lasciare il Real Madrid ed è seguito fortemente sia dagli azzurri che dal Milan, specie nel caso in cui dovesse andar via Zlatan Ibrahimovic. Gli azzurri cercheranno di ottenere uno sconto sul cartellino, visto che l’ex attaccante dell’Eintracht ha rimediato un infortunio, frattura extra-articolare del calcagno del piede destro, che lo terrà fermo ai box per circa due mesi.

