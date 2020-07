Napoli, si complica la pista Boga: spunta la concorrenza dell’Atalanta

Jeremie Boga, esterno offensivo del Sassuolo, è una delle note più liete di questa stagione di Serie A, tanto da essersi guadagnato l’interesse del Napoli.

L’ivoriano ha segnato, finora, 10 gol in campionato, servendo anche 4 assist. Il club azzurro, già da tempo. ha chiesto informazioni per provare ad imbastire una trattativa, ma la pista, secondo il Corriere del Mezzogiorno, è parecchio complicata. Il Sassuolo, infatti, non sembra disposto ad accettare meno di 40 milioni di euro per privarsi del proprio gioiello, ragion per cui il Napoli sta provando ad abbassare le richieste dei neroverdi. Inoltre, sul giocatore sembrerebbe essersi inserita anche l’Atalanta.

