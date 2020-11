Napoli, si lavora sotto traccia per un colpo a sorpresa: concreta l’ipotesi Calhanoglu

Il Napoli, stando alle ultime indiscrezioni, starebbe lavorando a fari spenti per portare in azzurro Hakan Calhanoglu, trequartista del Milan.

Il turco ha un contratto in scadenza a fine stagione e non ha ancora trovato un accordo con i rossoneri, soprattutto a causa dei 6 milioni di ingaggio richiesti, che il club di via Turati non sembra essere intenzionato a concedere. L’agente, dunque, starebbe sondando il mercato, sia italiano che estero, e, secondo Sportmediaset, il Napoli avrebbe già avviato una trattativa e sarebbe disposto a mettere sul piatto 5 milioni a stagione. A favorire un’eventuale operazione sarebbe l’ottimo rapporto tra Calhanoglu e Rino Gattuso, oltre alla volontà del giocatore, che sembrerebbe propenso a rimanere in Italia piuttosto che trasferirsi all’estero.

