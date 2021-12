Napoli, si pensa anche al ritorno di Luperto per il post-Manolas: l’Empoli vuole riscattarlo

L’addio di Kostas Manolas, tornato in patria all’Olympiakos, costringe il Napoli a tornare sul mercato, alla ricerca di un nuovo difensore.

Tra le idee della società azzurra, c’è anche il ritorno di Sebastiano Luperto, attualmente in prestito all’Empoli ma ancora di proprietà del club partenopeo. Il difensore si è reso protagonista, finora, di un’ottima prima parte di stagione (come tutta la sua squadra) e il Napoli starebbe, appunto, valutando di richiamarlo anticipatamente dal prestito. Secondo quanto riportato da TMW, tuttavia, l’Empoli non vorrebbe privarsi di Luperto e sta anche fortemente valutando l’idea di riscattarlo, pagando la somma di 3 milioni di euro pattuita con il Napoli durante l’estate.

Comments

comments