L’edizione odierna de Il Mattino riporta che il Napoli sta pensando di proporre dei voucher agli abbonati e a chi ha preso il biglietto per il match contro l’Inter.

La proposta arriva in virtù del fatto che, a causa dell’epidemia da Coronavirus, non si potrà ancora entrare negli stadi. Per ora è un’ipotesi, ma il suddetto voiucher potrà essere utilizzato per la prossima stagione o nel momento in cui si potrà tornare a seguire le partite negli stadi.

