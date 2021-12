Napoli, si segue Kurzawa per la fascia sinistra: c’è la concorrenza della Juve e di Sarri

Il Napoli, in vista del mercato di gennaio, è alla costante ricerca di un nuovo terzino sinistro, ruolo in cui non è riuscito a trovare rinforzi durante la sessione estiva.

Il nome nuovo è quello di Layvin Kurzawa, in uscita dal Paris Saint-Germain: il francese era stato seguito, in passato, anche dalla Juventus, altra squadra che resta molto vigile sulla sua situazione. Stando a quanto riferito dal quotidiano Il Messaggero, l’ex Monaco è finito anche nel mirino della Lazio, allenata da una vecchia conoscenza azzurra, Maurizio Sarri: il club biancoceleste, una volta definite alcune cessioni, come quelle di Jony e Vavro, potrebbe tentare un affondo per accaparrarsi Kurzawa e battere la concorrenza.

