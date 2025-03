Napoli Sky: Non ci sono nubi all’orizzonte nel rapporto con Conte.



LUCA MARCHETTI A RADIO MARTE:“Il futuro di Conte? Non vedo nubi all’orizzonte. E poi a Napoli i contratti valgono molto più che altrove”

“Il futuro di Conte? Non vedo all’orizzonte nubi che possano mettere in discussione il progetto triennale cominciato in estate.

Ad inizio stagione l’obiettivo era il ritorno in Champions e nessuno si aspettava un Napoli così competitivo per la vittoria dello scudetto.

Difficile comunque guardare così lontano: Conte è sotto contratto e a Napoli i contratti valgono un po’ di più che altrove.

Non immagino un De Laurentiis morbido in caso di addio, ma neanche immagino un Conte desideroso di andar via.

Il colpo per la difesa che intriga di più è Gatti: è in cerca di riscatto anche se è da capire come andrà con Tudor: il ragazzo è un guerriero di quelli che piacciono a Conte. Io credo che il Napoli farà un paio di innesti in difesa.

Da capire il futuro di Juan Jesus: il brasiliano ha sempre offerto garanzie quando chiamato in causa.

Sicuramente il Napoli investirà il tesoretto proveniente dalla cessione di Kvara e quello che verrà dalla cessione di Osimhen.

Sulla costruzione della rosa ci sarà un confronto onesto tra le parti, dopo il mercato deludente di gennaio.

Il Napoli vuole prolungare Anguissa ma manca l’accordo, certamente a centrocampo il Napoli interverrà: l’obiettivo è una mezz’ala di qualità, poi eventualmente si sostituirà Anguissa, qualora andasse via.

Veiga mi pare strano, dopo che due anni fa preferì l’Al Ahli al Napoli, credo sia più credibile Frattesi. Lucca e Lookman sono i preferiti del Napoli per l’attacco. Ovviamente c’è da capire quale modulo farà Conte. Il 3-5-2 favorisce Raspadori”.