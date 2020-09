Napoli, Sokratis in pressing: vuole liberarsi a zero dall’Arsenal e diventare azzurro

Tra gli obiettivi del Napoli per rinforzare il reparto difensivo, c’è anche Sokratis Papastathopoulos, centrale dell’Arsenal e vecchia conoscenza della nostra Serie A.

Il greco, infatti, ha già vestito le maglie di Genoa e Milan, inoltre conosce benissimo Kostas Manolas, suo compagno nella Nazionale ellenica. Gli azzurri hanno individuato in lui un possibile erede di Kalidou Koulibaly, sempre più vicino all’addio, e, secondo il Corriere dello Sport, anche il ragazzo avrebbe dato il suo benestare ad un trasferimento all’ombra del Vesuvio. Addirittura, Sokratis si sarebbe muovendo in prima persona, per convincere la dirigenza dell’Arsenal a liberarlo gratis: “La trattativa con l’Arsenal procede e sta cercando di essere liberato, senza spargimento di danaro: un bel risparmio faciliterebbe la conclusione di un’operazione che è complessa”.

Comments

comments