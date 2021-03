Napoli, sondaggio per Mbemba: è il nome nuovo per il reparto difensivo

Il Napoli, alla ricerca di un rinforzo in difesa, ha chiesto informazioni su Chancel Mbemba, difensore del Porto, classe 1994.

Il congolese si è messo in mostra nella doppia sfida degli ottavi di finale di Champions League contro la Juventus, vinta, a sorpresa, dai Dragões, e ha già attirato su di sé numerose pretendenti. Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb, gli azzurri sarebbero stati i primi a sondare il terreno, vista la particolare situazione in difesa: Nikola Maksimovic, infatti, è in scadenza e, con ogni probabilità, non rinnoverà il proprio contratto e in estate potrebbe salutare anche Kalidou Koulibaly. Mbemba ha un contratto in scadenza nel 2022, e la sua valutazione attuale sembrerebbe aggirarsi intorno ai 15 milioni di euro: tuttavia, anche il Liverpool, che sogna proprio Koulibaly, avrebbe chiesto informazioni sul congolese.

