Napoli, sono 9 le volte con almeno 4 gol in stagione. Solo il Bayern ha fatto meglio

Con la vittoria per 4 a 1 di ieri, il Napoli ha raggiunto il traguardo di 9 partite in cui ha segnato almeno 4 gol in stagione.

Un traguardo in cui a fare meglio è solo il Bayern Monaco nei top-5 campionati europei. A seguire la statistica riportata dal Napoli:

Questa è la nona volta che il @sscnapoli segna almeno 4 gol, solo il Bayern Monaco (10) ci è riuscito in più gare nei top-5 campionati in questa stagione #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 8, 2021

Tra l’altro il Napoli è l’unica in Serie A che può vantare tre giocatori con almeno 10 gol in campionato.

