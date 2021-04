Napoli, sono tre i diffidati a rischiare la squalifica in caso di cartellino giallo

In casa Napoli, per la sfida di domani contro il Crotone, ci sono tre giocatori che rischiano la squalifica in caso di cartellino giallo.

I tre in questione sono Demme, Mario Rui e Lozano. Tutti e tre sono diffidati ed in caso di cartellino giallo salterebbero la partita contro la Juventus di mercoledì 7 aprile, recupero della sfida di andata.

Dei tre diffidati, però, Demme è in forte dubbio per la partita di domani data l’infiammazione al tibiale posteriore. Il centrocampista dovrebbe tornare direttamente contro la Juventus.

Comments

comments