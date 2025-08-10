Napoli-Sorrento: in campo Neres, McTominay e Gilmour dal 1′ (2-0, 12′ Lucca, 21′ McTominay)

Napoli-Sorrento: in campo Neres, McTominay e Gilmour dal 1′
11.26 si riprende
11:24 cooling break
21′ GOOOOLLL McTominay insiste sulla sinistra, infila un diagonale imprendibile
12′ GOL DEL NAPOLI! SEGNA LUCCA! Spinazzola riceve sulla sinistra, punta l’uomo, sterza sul destro e va al traversone morbido: sul secondo palo arriva puntuale l’ex Udinese che di testa spinge la sfera in rete!
10′ – NERES! Primo squillo del brasiliano: tiro a giro dal centrodestra, la sfera finisce fuori non di molto.
6′ – Gli azzurri lavorano bene sulla destra, poi sul pallone centrale il portiere del Sorrento esce e rischia il rigore: per l’arbitro non c’è.
3′ – Il Napoli tiene il possesso del pallone, alla ricerca degli spazi giusti per affondare.
11.00 – Comincia l’amichevole