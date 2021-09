Napoli, Spalletti a DAZN: “Ossessione da primato? Non c’è, pensiamo solo a vincere”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima dell’inizio del match in trasferta contro la Sampdoria.

“Zielinski è un calciatore che ha qualità, corsa, tiro, tecnica. E’ un calciatore completo, forte, che a causa degli Europei ha ritardato un po’ la condizione e speriamo di averlo al meglio oggi. Lozano e non Politano? Io ho così tanta varietà che posso valutare i dettagli. Chi ha fatto bene e ha segnato provo a dargli seguito, tanto con i cinque cambi c’è possibilità di far giocare tutti”.

Giocare dopo mette pressione? E’ indifferente per noi. Sappiamo che per rimanere agganciati all’alta classifica dobbiamo disputare le partite cercando di vincerne il più possibile, per portare a casa il risultato, senza avere l’ossessione del primato in classifica. Non l’abbiamo, si guarda solo a giocare buone gare e portare via il massimo”.

