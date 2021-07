Napoli, Spalletti: “Avevo già dato la mia disponibilità a gennaio, ma preferisco partire in estate. Gattuso ha fatto benissimo”

Luciano Spalletti, nuovo allenatore del Napoli, durante la conferenza stampa ha risposto anche ad una domanda sull’avvicendamento con Gennaro Gattuso.

Il tecnico avrebbe potuto iniziare a guidare la squadra azzurra già dallo scorso gennaio, quando fu contattato da De Laurentiis visti i problemi di salute di Gattuso, ma fu lui a frenare: “Quando il presidente mi ha contattato, ho dato la mia disponibilità, aggiungendo che avrei preferito partire dall’inizio della stagione, dall’estate. Questo anche perchè, secondo me, Gattuso ha fatto un lavoro splendido, è una persona che conosco bene e so qual è il suo credo calcistico. È una persona passionale, che ci mette sentimento, e ho avuto modo di vedere che è un allenatore che sa fare il suo mestiere. Cosa sia successo con il Verona non lo so, ma per arrivare a quel risultato lì questi ragazzi ne hanno vinte di partite, hanno pedalato forte e fatto grandi cose nel girone di ritorno”.

