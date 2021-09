Napoli, Spalletti e la crescita di Fabian: “Sa fare tutto, ha capito che deve muovere di più il pallone”

Dopo la vittoria esterna sulla Sampdoria, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha pubblicamente elogiato il rendimento di Fabian Ruiz.

Lo spagnolo è stato tra i protagonisti del successo di Marassi, tornando a segnare nello stesso stadio in cui, alla seconda giornata, era già andato in gol contro il Genoa. Ma oltre ai gol, il Fabian visto nelle prime giornate di questa nuova stagione è sembrato notevolmente cresciuto, rispetto a quello visto nelle ultime due annate in azzurro, con una maggiore confidenza con il ruolo di mediano nel 4-2-3-1. In particolare, a sorprendere sono stati i suoi miglioramenti nella gestione del pallone, in fase di costruzione, e proprio di questo ha parlato il tecnico di Certaldo: “Fabian sa fare ogni cosa, ragazzi: è un calciatore che conosce la materia, per cui diventa facile. E’ un po’ abituato a trascinarla la palla, perché vuol toccarla. Se la tocchi poco, poi quando ce l’hai la porti in giro per il campo perché ti piace il contatto. Lui ha capito che stando nel mezzo e muovendola spesso, gli ritorna anche spesso. Allora è coinvolto, con molti tocchi ciascuno. Ha la qualità di vedere oltre il primo passaggio: vede lo sviluppo dell’azione”.

