Napoli, Spalletti in pole ma ci sono quattro alternative: viva anche l’ipotesi Benitez-bis

La corsa alla panchina del Napoli si prepara ad entrare nel vivo, con Gennaro Gattuso che lascerà a fine stagione.

Sembra, infatti, altamente improbabile, anche in caso di qualificazione alla prossima Champions League, una permanenza del tecnico calabrese nel capoluogo campano e, al momento, il nome più accreditato per la sua successione è quello di Luciano Spalletti. Come riferito dal Corriere del Mezzogiorno, tuttavia, il patron azzurro Aurelio De Laurentiis sta monitorando anche altri profili, oltre a quello del tecnico di Certaldo, come Vincenzo Italiano, Ivan Juric e Roberto De Zerbi. Viva, anche se molto difficile, l’ipotesi di un ritorno di Rafa Benitez, che ha chiuso la sua esperienza in Cina.

