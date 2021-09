Napoli, Spalletti: “Terzino sinistro? Vi spiego perchè non è arrivato”

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha toccato anche il tema del mancato arrivo di un nuovo terzino sinistro.

Sembrava, infatti, scontato che la squadra azzurra acquistasse un nuovo laterale mancino, visto l’addio di Elseid Hysaj e i problemi fisici di Faouzi Ghoulam, ma alla fine non è arrivato alcun rinforzo sulla corsia di difesa. Il tecnico ha voluto spiegarne i motivi: “Mi dispiace aver lasciato Ghoulam fuori dalla lista, ma al momento della compilazione era infortunato e si è andati per regole. Ma l’idea di non prendere un terzino sinistro è nata anche per la predisposizione per un campione e uomo squadra come Ghoulam, perché è uno di quelli di cui parlava anche prima il capitano, che detta i ritmi, i tempi di tutto il gruppo. Quando hai giocatori così che sono degli allenatori in campo il mio lavoro diventa più facile”.

