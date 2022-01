Dopo un periodo in cui non ci sono state conferenze stampa, Luciano Spalletti presenterà la gara di lunedì contro il Bologna.

Il tecnico incontrerà i cronisti presenti al Konami Training Center di Castel Volturno, alla vigilia dell’importante sfida di campionato, in cui gli azzurri dovranno riscattare l’eliminazione in Coppa Italia ad opera della Fiorentina: l’appuntamento è fissato per domenica alle 14:30.

Comments

comments