Napoli-Spartak Mosca 2-3: le pagelle di 100×100 Napoli

Allo stadi Diego Armando Maradona il Napoli ha affrontato i russi dello Spartak Mosca nella seconda giornata dei gironi eliminatori di Europa League 2021-22. Le pagelle di 100×100 Napoli.

SPALLETTI: 5 – La formazione iniziale lascia perplessi anche se lui e il suo staff hanno sotto controllo la situazione fisica dei calciatori e gli eventuali rischi di infortuni. Così come non ha convinto il cambio di Insigne che è comunque il trascinatore della squadra e quello che garantisce anche qualità alla rifinitura. ma in questo caso bisogna fidarsi dei dati che lo staff tecnico ha sulle condizioni fisiche degli azzurri. Dopo l’espulsione le ha provate tutte per sopperire all’inferiorità numerica ma questa volta i ‘suoi’ ragazzi in campo non lo hanno assecondato. Eppure l’approccio è stato dei migliori ma la squadra ha riproposto quel ‘vecchio’ ma nuovo (per il Napoli di Spalletti) peccato di presunzione di avere già la vittoria in tasca e di sentirsi superiore all’avversario dopo il gol segnato appena al 14° secondo. Spalletti proprio su questo aspetto deve lavorare per il futuro:

MERET: 5 – Sui gol non ha colpe ma è sembrato poco reattivo nell’uscire quando la palla è arrivata innocua nella sua area costringendo i compagni a difficoltosi recuperi.

DI LORENZO: 7,5 – Il migliore in campo efficace in entrambe le fasi e trova anche le energie per l’assist del secondo gol del Napoli.

MANOLAS: 5 – Arruffone e poco lucido non sempre impeccabile nelle chiusure.

KOULIBALY: 5 – Qualche chiusura prepotente delle sue ma ha ecceduto in confidenza nella gestione del pallone e nella lettura di alcune situazioni della gara.

MARIO RUI: 4 – Ha iniziato bene ma con quell’intervento sconsiderato ha compromesso la gara del Napoli.

FABIAN: 5 – Soffre in fase di non possesso e non sempre ha potuto dare qualità alla manovra anche perché poco assistito dai compagni.

ELMAS: 6 – Il gol qualche buona giocata ma dura poco perché con l’inferiorità numerica perde i riferimenti e non riesce a limitare le scorribande degli avversari sulla sua fascia.

POLITANO : 4 – E’ sembrato svogliato e poco concentrato non ne indovina una in attacco ed è stato un pericolo per la sua squadra in fase difensiva.

ZIELINSKI: 4 – Non pervenuto in entrambe le fasi, non aiuta la squadra quando c’era da lottare e sbagli il gol del 2-0 che avrebbe cambiato l’esito dell’incontro.

INSIGNE: 6 – Finché è stato in campo non ha fatto mancare la qualità in attacco e l’aiuto in fase di non possesso.

PETAGNA: 5 – Tanto impegno e nulla più, poco convinto ed impacciato quando è stato chiamato alla conclusione.

MALCUIT (dal 41′ al posto di Insigne): 4 –No ha sfruttato l’occasione per lanciare qualche segnale a Spalletti.

OSIMHEN (dal 46′ al posto di Petagna): 7 – Entra mette prressione alla difesa avversaria, fa reparto da solo e segna anche un gol.

ANGUISSA (dal 46′ al posto di Zielinski): 5 – Ha giocato con il freno a mano tirato senza trovare la giusta posizione e il giusto ritmo per essere l’arma in più come nelle gare precedenti.

LOZANO (dal 73’ al posto di Politano): 5 – Tanto impegno e qualche sgroppata senza efficacia.

OUNAS (dall’82’ al posto di Elmas): S.V. – Pochi minuti per dare il suo contributo.

ARBITRO KRUZLIAK (Slovacchia): 4 – Giusta l’espulsione di Mario Rui ma c’erano anche altri due rossi per due calciatori dello Spartak. Sbaglia anche nel fischiare il rigore allo Spartak salvato solo dal VAR, gestisce male la gara alzando il livello di nervosismo.

Comments

comments