Napoli-Spartak Mosca, non decolla la vendita dei biglietti. Tutti i settori ancora disponibili per la sfida in programma giovedì alle 18:45.

Di seguito la disponibilità indicata da Ticketone per ogni settore:

Curva B Superiore: disponibilità media.

Curva A Superiore: disponibilità alta.

Tribuna Posillipo: disponibilità media.

Distinti Superiori: disponibilità bassa.

Tribuna Nisida: disponibilità alta.

