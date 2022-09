Napoli-Spezia, biglietti in vendita dalle 12.00. I dettagli

Con una nota ufficiale la SSC Napoli informa i propri tifosi che dalle ore 12.00 saranno disponibili alla vendita i biglietti per la sfida contro lo Spezia.

A seguire i dettagli:

“I biglietti per la gara di Campionato Napoli vs Spezia, che si disputerà il 10 settembre 2022 alle ore 15.00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli saranno posti in vendita a partire dalle ore 12.00 di mercoledì 7 settembre 2022.

Per quanto riguarda la Campagna Abbonamenti 2022/2023, da domani alle ore 12 partono gli ultimi giorni per sottoscrivere l’abbonamento. La Campagna Abbonamenti terminerà sabato 10 settembre alle ore 15 in concomitanza con l’inizio di Napoli-Spezia.

Questi i prezzi per i biglietti di Napoli-Spezia:

Tribuna Posillipo € 70,00

Tribuna Nisida € 55,00

Tribuna Family Adulto € 10,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti anello superiore € 40,00

Curve anello superiore € 30,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.

Al momento, gli anelli inferiore delle curve e dei distinti non saranno posti in vendita.

Ogni tifoso potrà collegarsi al sito di Ticketone e acquistare il biglietto online. Ogni tifoso potrà acquistare al massimo 4 tagliandi, con 4 fidelity card. L’acquisto avverrà con il caricamento del titolo digitale sulla card.

Questo il link: https://sport.ticketone.it/search?promoter=90600215

I tagliandi potranno essere acquistati anche presso tutti punti Ticketone (clicca qui per consultare l’elenco ). I titoli potranno essere caricati digitalmente sulla propria fidelity oppure stampati su supporto termico (biglietto cartaceo tradizionale) e, quindi, senza obbligo di fidelity card.

Saranno attive le promozioni per i diversamente abili e per la tribuna family.

Non sarà consentito il cambio utilizzatore del biglietto.

Acquisto con caricamento del titolo digitale sulla propria fidelity card.

Questa modalità di vendita prevede che il titolo di accesso venga associato alla fidelity card che dovrà essere utilizzata sia per inserire il numero identificativo al momento dell’acquisto, sia per l’accesso ai tornelli dello stadio tramite la lettura del codice a barre.

Coloro che acquisteranno il biglietto attraverso il web, riceveranno via mail il tagliando/segnaposto, da portare con sé allo stadio. Sarà sempre possibile stampare il tagliando/segnaposto dal link: https://sport.ticketone.it/post-order.

Il documento segnaposto deve essere obbligatoriamente stampato e presentato ad ogni richiesta del personale di controllo presente allo stadio, ma il documento segnaposto, da solo, non rappresenta titolo d’accesso valido per l’ingresso.

Infatti per accedere allo stadio, è indispensabile portare con sé la propria fidelity card, il documento segnaposto ed un documento di riconoscimento.

L’accesso allo Stadio dovrà avvenire in maniera ordinata, nel rispetto delle istruzioni impartite dalla SSC Napoli tramite il proprio personale, al fine di evitare assembramenti.

Al termine della gara, al fine di non creare assembramenti, il deflusso sarà contingentato e regolato dal personale di sicurezza. Pertanto, si invita il pubblico a restare al proprio posto ed attendere le indicazioni degli steward per l’uscita.

La non osservanza dei protocolli può comportare sanzioni da parte delle autorità competenti.

In ossequio alle disposizioni del protocollo d’intesa del 4 agosto 2017 e del codice di giustizia sportiva, la SSC Napoli ha adottato il ‘codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche’ (codice di condotta).

Il codice di condotta contempla tutte le condotte ritenute rilevanti ai fini dell’applicazione di eventuali sanzioni da parte della SSCN, le varie tipologie di sanzioni nonché le relative procedure di applicazione delle stesse.

Il codice di condotta è consultabile sul sito ufficiale sscnapoli.it. L’acquisto o la cessione omaggio di un titolo di accesso allo stadio Maradona, comporta automaticamente l’accettazione del regolamento di utilizzo dello stadio e del codice di condotta.

Lo stadio Maradona è dotato di un sistema di videosorveglianza all’avanguardia in grado di indentificare gli autori delle violazioni del regolamento d’uso e del codice di condotta.

La SSCN condanna qualunque comportamento violento, anche verbale, e ogni condotta che direttamente o indirettamente comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori o, più in generale, che la SSCN ritenga non rappresentativi della propria tradizione e della propria identità sportiva.

La SSC Napoli ricorda infine ai propri tifosi di prendere visione e di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni di cui al Regolamento d’uso dello Stadio e al Codice di Condotta.“

