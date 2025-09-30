Napoli: Spinazzola e Olivera si allenano con la squadra.

Champions League

Vigilia di Champions per il Napoli che mercoledì affronterà lo Sporting Lisbona al Maradona.

Nei 15 minuti aperti ai media si sono rivisti in gruppo Olivera e Spinazzola.

I calciatori sono recuperati per domani? Possibile, anche se quella aperta alle telecamere è solo la fase di riscaldamento.

 

