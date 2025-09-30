Champions League

Napoli-Sporting annullata la conferenza stampa dei portoghesi

Pubblicato il
champions league

L’ufficio Stampa del Napoli avvisa i media che la prevista conferenza stampa del tecnico e di un calciatore dello Sporting è stata cancellata 

La causa è dovuta ad un contrattempo legato al trasferimento aereo.

I lusitani arriveranno in nottata a Napoli.

