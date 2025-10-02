Napoli-Sporting Lisbona: il Questore di Napoli ha adottato 7 DASPO

Napoli-Sporting Lisbona: il Questore di Napoli ha adottato 7 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO)

I provvedimenti sono stati istruiti e predisposti dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura, della durata da due a 6 anni, nei confronti di altrettanti soggetti, tutti napoletani di età compresa tra i 17 e i 42 anni, che, prima dell’incontro di calcio di Champions League Napoli – Sporting Lisbona di ieri 1° ottobre, avevano preso parte ai gravi disordini avvenuti nell’area compresa tra queste via Melisurgo e piazza Francese tra la tifoseria partenopea e quella ospite.

Nello specifico, all’esito delle immediate attività investigative svolte dalla Digos e dalla Squadra Mobile, uno dei provvedimenti, della durata di 6 anni, è stato emesso nei confronti di un 32 enne poiché sorpreso nel teatro degli scontri, nonostante fosse già destinatario di un medesimo provvedimento della durata di 3 anni.

