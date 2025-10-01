Napoli-Sporting: qualche scontro tra tifoserie in città

Napoli-Sporting: tra 4 ore il fischio d’inizio e dal centro città arrivano notizie poco piacevoli Tra Via Depetris e Piazza Municipio ci sono stati contatti tra le due tifoserie con le forze dell’ordine che sono dovute intervenire

Il tutto tra la gente, turisti, tifosi, residenti. Spavento in giro. Commercianti arrabbiati, negozi danneggiati, come qualche auto.

