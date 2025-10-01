Champions League

Napoli-Sporting scontri tra tifosi nella zona del porto,

Sono 806 i tifosi dello Sporting arrivati a Napoli per il match di Champions 

Nella zona del porto nei pressi di via Melisurgo due gruppi opposti di tifosi sono entrati in contatto ed è scoppiata una rissa che ha coinvolto circa 50 persone.

L’intervento della polizia ha riportato l’ordine nella zona.

