Napoli, spunta anche la Roma nella corsa a Vertonghen

Jan Vertonghen diventerà, sicuramente, uno dei parametri zero più desiderati nel corso del prossimo mercato, e anche il Napoli ha messo gli occhi su di lui.

Gli azzurri già la scorsa estate avevano manifestato interesse per il difensore del Tottenham, un interesse che non si è mai spento e che porterà a un duello di mercato con altri due club italiani. Infatti, anche l’Inter ha messo da tempo nel mirino il difensore belga, sul quale Romelu Lukaku starebbe attuando un’opera di convincimento a vestirsi di nerazzurro.

Ma nelle ultime ore sembra essere spuntata una nuova contendente: secondo il Daily Mail, la Roma avrebbe intenzione di puntare su Vertonghen, soprattutto nel caso in cui non riuscisse a trovare un accordo con il Manchester United per il riscatto di Chris Smalling. Qualora l’inglese tornasse ai Red Devils, il centrale del Tottenham diventerebbe l’obiettivo numero uno dei giallorossi, che la scorsa estate avevano cercato il suo compagno di reparto e connazionale Toby Alderweireld.

