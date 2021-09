Il Napoli si ritroverà questa mattina per l’amichevole di stasera, dopo che venerdì mister Spalletti ha concesso due giorni di riposo.

La rifinitura scatterà a partire dalle ore 11, dopo i due giorni di riposo concessi. Poi, dopo la rifinitura, l’appuntamento è per questa sera in occasione dell’amichevole al Maradona contro il Benevento, con il fischio d’inizio programmato per le ore 21.

