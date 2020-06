Napoli, su Milik spunta anche l’Arsenal: atteso colloquio tra l’agente e ADL

C’è una nuova pretendente nella corsa ad Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli: si tratta dell’Arsenal, alla ricerca di un nuovo attaccante.

I Gunners, infatti, nella prossima sessione di mercato potrebbero perdere Pierre-Emerick Aubameyang: l’attaccante gabonese ha un contratto in scadenza nel 2021 e potrebbe essere ceduto per evitare di doverlo salutare a costo zero. Situazione analoga a quella che vive, attualmente, il polacco del Napoli, sulle cui tracce c’è anche la Juventus. I bianconeri, secondo Tuttosport, vorrebbero offrire una contropartita (Mandragora, Rugani, Cuadrado o Romero), ma De Laurentiis vuole solo cash. Intanto, nei prossimi giorni è atteso un colloquio tra l’entourage di Milik e la dirigenza azzurra: la rottura sembra insanabile e il rinnovo appare sempre più lontano.

Comments

comments