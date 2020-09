Napoli, svolta a sorpresa: Hysaj a un passo dal rinnovo con gli azzurri

Sembrava deciso a non rinnovare il proprio contratto e lasciare il Napoli a parametro zero, ma ora Elseid Hysaj è a un passo dalla permanenza in azzurro.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ci sarebbe stato un incontro tra il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, e Mario Giuffredi, agente dell’albanese, nel quale sarebbe stata trovata un’intesa per il rinnovo. Hysaj avrebbe scelto, dunque, di proseguire la sua avventura con la maglia del Napoli, iniziata nel 2015 sotto la gestione Maurizio Sarri.

