Napoli, tante pretendenti in Liga per Fabian: ADL stavolta potrebbe vacillare

È dal momento del suo exploit con la maglia del Napoli che le big della Liga vorrebbero riportare in patria Fabian Ruiz.

Il nome del centrocampista azzurro, infatti, è da tempo sui taccuini di Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid, e la scorsa estate proprio i Colchoneros erano arrivati ad offrire 50 milioni per il suo cartellino, incassando, tuttavia, il “no” di Aurelio De Laurentiis. Stavolta, però, secondo il Corriere del Mezzogiorno, lo scenario potrebbe essere diverso: qualora, durante la prossima finestra di calciomercato, dovesse arrivare altre offerte monstre per l’ex Betis, il patron azzurro potrebbe vacillare e prenderle fortemente in considerazione.

