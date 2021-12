Napoli, tegola Koulibaly: per lui almeno 4 o 5 settimane di stop

Il bollettino medico che ha pubblicato il Napoli poco fa riporta che per Koulibaly è una distrazione di secondo grado al bicipite femorale.

Questa è una vera e propria grana per il club azzurro. La tipologia di infortunio implica che il difensore senegalese dovrà stare fermo tra le quattro e le cinque settimane. Questo vuol dire che il Napoli e Spalletti non lo avranno a disposizione per il tour de force di dicembre.

Tre le sfide importanti di questo mese: quella di sabato contro l’Atalanta; quella di giovedì contro il Leicester che vale il passaggio del girone di Europa League; quella del 19 dicembre contro il Milan. Insomma, una tegola che proprio non ci voleva in questo momento.

