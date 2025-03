Napoli Tennis Cup: Darderi supera Wawrinka e va in semifinale. L’italiano nato in argentina sogna il titolo e di visitare lo stadio Maradona

Napoli Tennis Cup: Darderi batte Wawrinka il giorno del 40° compleanno dello svizzero e approda in semifinale. “Tra Messi e Maradona? Scelgo Diego!”

Battute finali per il Napoli Tennis Cup, torneo campano che ha regalato per tutta la settimana spettacolo ed emozioni. Il 23enne tennista italiano nato a Villa Gesell in Argentina, se la vedrà in semifinale con il 21enne cecoslovacco Dalibor Svrčina e promette di mettercela tutta avendo ben chiaro l’obiettivo: arrivare domenica in finale. Altro sogno coltivato qui a Napoli (prima di volare a Marrakech per un altro torneo) è entrare allo stadio Diego Armando Maradona…e tifare per…si è capito no?

D’altronde presente anche stasera alla postazione di Linea Calcio (Canale8) stimolato dai giornalisti Silver Mele e Salvatore Caiazza Luciano non aveva esitato a rispondere alla domanda: “Tra Maradona e Messi chi scegli…? ” e lui “Maradona!”.

Il Tennis Club Napoli, ad ogni modo, non ha fatto mancare il suo affetto a Stan Wawrinka che oggi ha compiuto 40 anni e ha festeggiato con torta e spumante. Lui che aveva messo piede per la prima volta al TC Napoli ben 20 anni fa.

