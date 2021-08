Napoli, tentazione Loftus-Cheek: Giuntoli pronto a intavolare una trattativa con il Chelsea

L’acquisto di un nuovo centrocampista resta, al momento, prioritario per il Napoli, che deve colmare il vuoto lasciato da Tiemouè Bakayoko.

Tenendo anche conto dell’infortunio di Demme, gli azzurri hanno sondato diversi nomi, tra cui Sander Berge, Sofyan Amrabat e Zaydou Youssouf, e ora, secondo il Corriere dello Sport, si sarebbe aperta una pista legata a Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Chelsea.

“Adesso che Giuntoli ha cominciato a riflettere su Ruben Loftus-Cheek (25) c’è la possibilità concreta che si ricominci a chiacchierare sull’asse Londra-Napoli. Il centrocampista da ottenere in prestito ha fisico (un metro e novantuno), la capacità di giocare in vari modi (sperimentata anche con Sarri), muscoli di acciaio e tendenza a interdire e a rubare palloni. […] Loftus-Cheek è anche il nome a sorpresa che starebbe lì, nell’aria, in attesa del last minute: ieri era in panchina, il rischio di giocare poco è notevole, la speranza di dimenticare il bruttissimo incidente del maggio 2019 va alimentata”.

