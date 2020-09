Napoli-Teramo 4-0 (3′, 61′, 65′ Osimhen, 14′ Lozano): azzurri vittoriosi nell’ultima partita di questo ritiro

Benvenuti alla diretta testuale della gara amichevole tra Napoli e Teramo, che chiuderà il ritiro estivo degli azzurri a Castel di Sangro.

Si chiude con un 4 a 0 l’ultima partita prevista per il Napoli in questo ritiro di Castel Di Sangro. Osimhen si è confermato mattatore della partita con una tripletta e migliore in campo.

TRIPLICE FISCHIO DELL’ARBITRO! Finisce qui Napoli-Teramo.

Ancora sostituzioni per Gattuso: entrano Labriola e Bifulco al posto di Ghoulam e Koulibaly.

Cambio nel Napoli: entrano Zerbin e Mezzoni al posto di Lozano e Malcuit.

Ancora un cambio per il Napoli: fuori Demme, dentro Palmiero.

80′ – Tutino allarga verso Ciciretti, il cui sinistro non è preciso e termina a lato.

Altri due cambi in casa Napoli: Tutino entra al posto di Politano, Osimhen (ancora mattatore della partita) lascia il posto per Llorente.

71′ – Ancora un palo per il Napoli, questa volta preso da Politano!

Dopo il gol arrivano anche tre cambi per il Napoli: Contini per Ospina, Prezioso per Gaetano, Ciciretti per Younes.

65′ – SECONDA TRIPLETTA PER OSIMHEN IN RITIRO! L’attaccante si avventa su un pallone vagante dopo un rimpallo e sigla la rete del 4 a 0!

62′ – Subito di nuovo pericoloso Victor Osimhen, con un tiro che finisce di pochissimo fuori.

61′ – GOOOOOOOOOL! Ancora una volta Osimhen a segno dopo il passaggio di Younes! Doppietta per lui!

58′ – Ghoulam prova l’uno-due con Osimhen, ma l’attaccante sbaglia il tocco di ritorno purtroppo e non si concretizza.

53′ – Gli azzurri non forzano la giocata e cercano di creare azioni pericoloso con il giropalla.

Un cambio per il Napoli: Manolas entra al posto di Luperto e farà coppia con Koulibaly. Anche per il Teramo un solo cambio: Santoro al posto di Viero.

Inizia il secondo tempo!

Finisce il primo tempo!

45′ Concessi due minuti di recupero.

39′ Che occasione per Gaetano! Cross basso di Osimhen per Gaetano, che calcia di prima intenzione da distanza ravvicinata ma centra in pieno Valentini.

23′ POLITANO! Bella giocata dell’ex Inter, che calcia e spedisce la palla di un soffio a lato.

14′ GOL DI LOZANO! Grandissimo gol del Chucky! Taglio di Politano che, spalle alla porta, scarica sull’ex PSV che lascia partire un siluro con il destro e batte il portiere Valentini!

11′ CIANCI! Errore di Koulibaly, che manda praticamente Cianci in porta: il giocatore del Teramo sbaglia la conclusione, facilitando la parata di Ospina.

3′ GOL DEL NAPOLI! Ha segnato Osimhen! Calcio d’angolo battuto verso Lozano, sponda di testa del messicano per il nuovo acquisto, che colpisce da distanza ravvicinata

17:01 – Inizia il match!

