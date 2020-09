Napoli-Teramo, le formazioni ufficiali: Gattuso punta sul 4-2-3-1!

Avrà inizio alle ore 17 la gara amichevole tra Napoli e Teramo, che chiuderà il ritiro estivo degli azzurri a Castel di Sangro.

Gattuso schiera la miglior formazione possibile, al netto delle assenze per gli impegni in Nazionale, ad eccezione di Manolas, che probabilmente scenderà in campo nella ripresa. Il tecnico calabrese sceglie il 4-2-3-1 con Younes alle spalle dell’unica punta Osimhen, con Lozano e Politano esterni d’attacco.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Luperto, Koulibaly, Ghoulam; Demme, Gaetano; Lozano, Younes, Politano; Osimhen.

A disposizione: Contini, Manolas, Labriola, Palmiero, Prezioso, Llorente, Ciciretti, Mezzoni, Zerbin, Bifulco, Tutino.

TERAMO: Valentini; Diakite, Tentardini, Cristini, Arrigoni, Mungo, Bombagi, Ilari, Piacentini, Viero, Cianci.

A disposizione: Lewandowski, Soprano, Costa Ferreira, Pinzauti, Lasik, Cancellotti, Birligea, Minelli, Santoro, Iotti, Di Matteo.

